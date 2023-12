Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2023 habe Tesla mehrmals Preise für seine Fahrzeuge reduziert, um den Absatz anzukurbeln. Das sei jedoch wenig überraschend zu Last der Margen gegangen, weswegen jüngste Preiserhöhungen mit Freude von den Anlegern aufgenommen worden seien. Ab 2024 würden einige Modelle nun nochmals teurer. Davon werde der Autobauer jedoch nicht profitieren - im Gegenteil.Konkret betroffen sei das Model 3 in den Varianten Rear-Wheel Drive und Long Range in den USA. Die Verkaufspreise würden sich voraussichtlich um 3.750 Dollar erhöhen. Der Hintergrund: Die US-Regierung erhöhe die Anforderungen, um beim Kauf eines E-Autos in den Genuss von Steuergutschriften im Rahmen des Inflation Reduction Act zu kommen.Aktuell würden die beiden Modelle noch die vollen Gutschriften in Höhe von 7.500 Dollar erhalten. Dafür müssten 40 Prozent der Mineralien und 50 Prozent der Batteriekomponenten, die für die Herstellung von Stromern verwendet würden, aus den USA oder einem Land, mit dem die Vereinigten Staaten Freihandelsabkommen geschlossen hätten, stammen. Für jeden der Punkte erhalte ein Stromer 3.750 Dollar Rabatt.Ab 2024 würden allerdings strengere Richtlinien gelten. So würden jene E-Autos, welche Batteriekomponenten aus sogenannten "problematischen Ländern" enthalten würden, jedoch entsprechende Boni nicht mehr erhalten. Laut Medienberichten seien davon auch die beiden Modelle Teslas betroffen, da sie Batteriematerialien aus China beziehen würden.Julian Weber von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link