unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

169,50 EUR -0,38% (06.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

185,06 USD -0,25% (05.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla senke erneut die Preise für seine Elektrofahrzeuge. Die Preissenkung betreffe alle Fahrzeugmodelle und sei bereits die zweite in diesem Jahr. Wie das Unternehmen am Freitag in Austin mitgeteilt habe, würden die Preise für die teureren Modelle S und X um jeweils 5.000 USD gesenkt. Zudem biete Tesla eine neue Basisversion des Modells Y an. Die Basisversion solle ab knapp 50.000 USD erhältlich sein.Der US-Elektroautobauer habe bereits Mitte Januar eine Preissenkungsaktion durchgeführt. CEO Elon Musk habe zuletzt erklärt, dass er zugunsten steigender Absatzzahlen auf Profitabilität verzichten würde. Diese Aktion sei aber schnell verpufft. Im ersten Quartal dieses Jahres seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorquartal lediglich um 4% gestiegen. Zudem hätten fast 18.000 produzierte Fahrzeuge zunächst keinen Abnehmer gefunden.Im März habe Tesla zudem bei den Modellen S und X die Preise gesenkt. Aber auch diese Aktion habe kaum Erfolg gezeigt. Von Januar bis März habe Tesla lediglich 10.695 Stück dieser Modelle absetzen können, der niedrigste Stand seit dem dritten Quartal 2021.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU