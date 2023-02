Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,56 EUR +2,05% (06.02.2023, 09:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,98 USD +0,91% (03.02.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautobauer Tesla habe in den USA die Preise für sein Model Y nach einer Ausweitung steuerlicher Kaufanreize durch die US-Regierung kurz vor dem Wochenende angehoben. Der Preis für das Model Y Long Range sei um 1.500 US-Dollar und das für das Model Y Performance um 1.000 Dollar laut der Unternehmenswebseite gestiegen.Zuvor habe die US-Regierung die Zahl der Konsumenten ausgeweitet, die für eine Steuergutschrift beim Kauf eines Stadtgeländewagens (SUV) von 7.500 Dollar infrage kämen. Zudem sei die Definition angepasst worden, was ein SUV sei und nun kämen Wagen bis zu einem Preis von 80.000 Dollar für den Zuschuss infrage.Tesla habe erst Anfang bis Mitte Januar die Preise etwa für das Model 3 in den USA und Europa gesenkt, um eine wohl träge Nachfrage und die wachsende Konkurrenz zu kontern. Tesla-Chef Elon Musk habe vergangene Woche bei der Telefon-Konferenz zu den aktuellen Quartalszahlen betont, dass dieser Schritt die Nachfrage kräftig angekurbelt habe.Auch in China habe der Konzern seine Autos zuletzt aufgrund von Verkaufsproblemen günstiger angeboten. Für das Model 3 und das Model Y würden die Amerikaner in der Volksrepublik laut einer Ankündigung Anfang des Jahres über zehn Prozent weniger als zuvor verlangen. Das sei schon die zweite Preissenkung nach dem Herbst vergangenen Jahres gewesen. Tesla müsse sich in China zunehmend starker heimischer Konkurrenz von Anbietern wie BYD, Xpeng oder Nio erwehren. Vor dem Jahreswechsel habe in China auch Mercedes-Benz für seine Luxuskarosse EQS, die vollelektrische Version des Flaggschiffs S-Klasse, und für das elektrische EQE-Modell die Preise senken müssen. Auch in Japan habe Tesla schon die Preise reduziert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link