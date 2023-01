Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

101,90 EUR -2,86% (06.01.2023, 09:09)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

110,34 USD -2,90% (05.01.2023)



ISIN Tesla-Aktie :

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer Tesla habe im wichtigen Automarkt China aufgrund von Verkaufsproblemen seine Preise erneut gesenkt. Für das Model 3 und das Model Y würden die Amerikaner in der Volksrepublik nun über zehn Prozent weniger als zuletzt verlangen, wie das Unternehmen am Freitag auf seiner Webseite angekündigt habe.Es sei die zweite Preissenkung nach dem Herbst vergangenen Jahres. Tesla müsse sich in China zunehmend starker heimischer Konkurrenz von Anbietern wie BYD, Xpeng oder Nio erwehren. Vor dem Jahreswechsel habe in China auch Mercedes-Benz für seine Luxuskarosse EQS, die vollelektrische Version des Flaggschiffs S-Klasse, und für das elektrische EQE-Modell die Preise senken müssen. Auch in Japan habe Tesla nun die Preise gesenkt.Die Tesla-Aktie sei im Laufe der Woche wegen schwächer als erwartet ausgefallener weltweiter Auslieferungszahlen im Schlussquartal 2022 bereits scharf unter Druck geraten. Im vergangenen Jahr habe das Papier zwei Drittel seines Wertes eingebüßt, unter anderem weil Tesla-Chef Elon Musk milliardenschwer Aktien für die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter auf den Markt habe werfen müssen. Nach wie vor werde Tesla derzeit am Aktienmarkt aber mit knapp 350 Milliarden US-Dollar bewertet - deutlich mehr als Volkswagen (umgerechnet 77 Milliarden Dollar), BMW (61 Milliarden Dollar) und Mercedes-Benz (75 Milliarden Dollar) zusammen auf die Waage bringen würden.Skeptische Analysten wie Bernstein-Experte Toni Sacconaghi würden schätzen, dass Tesla mit der härteren Konkurrenz auf seinen Märkten Probleme mit der Nachfrage und der Auslastung seiner Fabriken bekommen könnte. Die größten Märkte für das Unternehmen seien nach wie vor China und die USA, das europäische Werk in Grünheide bei Berlin fahre derzeit die Produktion hoch.Anleger sollten bei Tesla derzeit nicht ins fallende Messer greifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Tesla brauche allerdings unbedingt gute News. Zum Beispiel in Sachen autonomes Fahren, Stichwort Full-Self-Driving. Es gelte, eine klare Kursberuhigung abzuwarten. Allerdings sei das Papier kurzfristig klar überverkauft. (Analyse vom 06.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link