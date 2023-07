Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

253,65 EUR -0,67% (04.07.2023, 12:47)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

279,82 USD +6,90% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unverändert mit "perform" ein.Laut Colin Rusch habe Tesla im zweiten Quartal starke Auslieferungs- und Produktionszahlen verzeichnet, da das Unternehmen weiterhin den Durchsatz in seiner gesamten Produktionsbasis verbessere. Das Unternehmen stelle fest, dass besonders starke Model S/X-Auslieferungen im Vergleich zum Konsens die Bruttomarge im Automobilbereich zusammen mit einer höheren Auslastung unterstützen könnten.Oppenheimer sehe weiterhin das Potenzial, dass Preissenkungen diese Vorteile ausgleichen würden und dass die Bruttomarge im Quartalsvergleich flach ausfallen werde. Oppenheimer erwarte außerdem, dass einige Bären auf einen zunehmenden Bestandsaufbau hinweisen würden, glaube aber, dass das Unternehmen weiterhin mit knappen Beständen im Vertriebskanal arbeite.Insgesamt sei das Unternehmen weiterhin der Ansicht, dass Tesla mit den schwierigen makroökonomischen Bedingungen besser zurechtkomme als andere Unternehmen, da die Elektroautoindustrie reife. Colin Rusch bleibe aber mit seiner Bewertung an der Seitenlinie, da Bedenken bestünden, dass die Margen länger als erwartet niedriger bleiben würden und sich dies auf die Bewertung auswirke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: