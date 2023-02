Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

195,80 EUR +4,90% (27.02.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,63 USD +5,46% (27.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der schlechtesten Handelswoche 2023 sei am Montag Beruhigung angesagt gewesen. Der Dow ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) sei um 0,2 Prozent auf 32.890 Punkte geklettert, der S&P 500 habe sich um 0,3 Prozent auf 3.982 Stellen verbessert und der NASDAQ Composite ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) um 0,6 Prozent auf 11.467 Zähler. Zwischenzeitlich hätten die Kurse um einiges höher notiert.Positive Nachrichten von der Autofabrik in Grünheide bei Berlin hätten Tesla eine Kurserholung von 5,5 Prozent beschert. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfahren habe, beschäftige der Elektroautobauer dort inzwischen über 10.000 Mitarbeiter. Pro Woche würden derzeit 4000 Autos gebaut, habe das Unternehmen auf Twitter geschrieben. Das seien rund 200.000 im Jahr. Das Ziel der ersten Ausbauphase sei damit allerdings noch nicht erreicht: Tesla habe sich in Grünheide vorgenommen, mit 12.000 Mitarbeitern eine halbe Million Autos im Jahr produzieren.Seit März 2022 stelle Tesla in seiner bisher einzigen europäischen Autofabrik E-Autos her. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr bereits angekündigt, dass das Hochfahren der Produktion Zeit brauche. Im Sommer habe Tesla rund 5.000 Beschäftigte gehabt. Bis zum ersten Quartal dieses Jahres sollten nach bisherigen Planungen 5.000 Fahrzeuge in der Woche gebaut werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: