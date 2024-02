Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,98 EUR -0,13% (20.02.2024, 08:31)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

199,95 USD -0,27% (16.02.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe im vierten Quartal 2023 über 484.000 E-Fahrzeuge ausgeliefert. Damit habe das Unternehmen im Jahr 2023 1,81 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert (35 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr) und sein ehrgeiziges jährliches Auslieferungsziel erreicht. Anleger seien bisher dennoch wenig begeistert und die Aktie befinde sich in einer kritischen Lage.Die Auslieferungszahlen seien grundsätzlich positiv zu werten, was darauf schließen lasse, dass die Verkäufe von Elektrofahrzeugen auch in Zukunft weiter steigen würden. Während der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen für das vierte Quartal 2023 habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass es beabsichtige, in der zweiten Jahreshälfte 2025 ein neues Crossover-Modell mit dem Codenamen Redwood auf den Markt zu bringen, und dass es sich bereits auf dessen Einführung vorbereite.Das neue Modell werde wahrscheinlich 25.000 US-Dollar kosten (da Tesla zuvor versprochen habe, ein Elektroauto zu diesem Preis zu entwickeln). Tesla erwarte, dass die Nachfrage nach den neuen Fahrzeugen beträchtlich sein werde. Der Autobauer sei damit vor der Veröffentlichung des Redwood positiv gestimmt.Bei Tesla sei die Lage durchwachsen. Positive Auslieferungszahlen würden auf harte Konkurrenz aus China (Preiskampf inklusive) treffen. Ob sich das neue Modell für das Unternehmen lohne, bleibe abzuwarten. Die Aktie kämpfe sich nun nach den Zahlen seit einigen Tagen mühsam vom Jahrestief bei 175,01 Dollar nach oben. Wichtig sei jetzt der Ausbruch über die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: