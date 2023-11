Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

203,40 EUR -0,25% (03.11.2023, 11:57)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

218,51 USD +6,25% (02.11.2023, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Stimmung habe sich nach der US-Notenbanksitzung in dieser Woche spürbar aufgehellt. FED-Chef Powell habe beruhigende Worte an die Investoren gesendet - mit Erfolg. Besonders stark sei die Wirkung auf Tech-Titel, da diese empfindlicher auf Zinsänderungen reagieren würden. Auch die Tesla-Aktie wechsele plötzlich auf die Überholspur.Zuletzt seien Anleger von der operativen Entwicklung bei Tesla enttäuscht gewesen. Der US-Elektroautobauer habe den zweiten Monat in Folge einen Rückgang der Verkäufe von in China hergestellten Fahrzeugen verzeichnet. Bereits im September seien die Auslieferungen um fast 12% gefallen. Zum Vergleich: Im Juni hätten sich die Verkäufe noch auf 93.680 belaufen.Auch die Preissenkungen bei den Fahrzeugen seien nicht gut angekommen, da das Unternehmen so den Konkurrenzdruck und einen schwachen Absatz kompensieren möchte. Entsprechend durchwachsen sei die Entwicklung der Tesla-Aktie seit dem Mehrmonatshoch im Juli bei 299,29 USD. In dieser Woche sei der Titel sogar kurzzeitig unter die psychologisch wichtige 200-USD-Marke gerutscht.Bei der Tesla-Aktie könnte nun der Startschuss für die Jahresendrally gefallen sein, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: