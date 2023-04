Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

164,32 EUR -2,19% (19.04.2023, 12:52)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,31 USD -1,46% (18.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es zeige sich immer deutlicher: Das Straßenbild innerhalb Deutschlands sei dabei, sich massiv zu verändern. Egal ob bei der Fahrt zur Arbeit oder bei der Fahrt auf Landstraßen und Autobahnen, immer mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge seien unterwegs. Das würden auch die jüngst vorgelegten Zahlen zu Neuzulassungen von E-Autos innerhalb der Europäischen Union bestätigen.Im März habe es einen deutlichen Anstieg der Neuzulassungen von rein Batterie-elektrisch betriebenen Fahrzeugen (BEV) innerhalb der EU gegeben. Die Neuzulassung von BEV sei um satte 58 Prozent auf 151.573 Einheiten gestiegen. Das entspreche einem Marktanteil von 13,9 Prozent und einem Plus von 2,5 Prozent gegenüber dem Vormonat.Platzhirsch bei den Neuzulassungen in der EU sei der amerikanische E-Auto-Gigant Tesla. Der Anteil von Tesla am europäischen Automarkt in diesem Jahr betrage bislang 15,4 Prozent. Das sei wesentlich mehr als ein Jahr zuvor, als er bei ungefähr 10 Prozent gelegen habe. Sowohl in der EU als auch in Deutschland sei Tesla mit seinen Modellen das meistverkaufte E-Auto. Die zuletzt beschlossenen Preisnachlässe würden dafür sorgen, dass Tesla die Marktführerschaft in der E-Mobilität weiterhin ausbauen werde.Tesla sei Mitglied des acht Werte umfassenden DER AKTIONÄR E-Mobilität Batterie Index. Dieser Index bilde die gesamte Prozesskette der E-Mobilität ab. Neben den DER AKTIONÄR-Favoriten Tesla und dem chinesischen Marktführer BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) enthalte der Index zusätzlich Unternehmen aus dem Batterie- und Lithium-Sektor wie Albemarle und Livent Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link