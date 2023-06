Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Donnerstag feiere Tesla Geburtstag. Heute vor 13 Jahren sei der Konzern an die Börse gegangen. Die Party laufe allerdings schon ein ganzes Stück. Im zweiten Quartal, welches am kommenden Freitag ende, komme die Tesla-Aktie bisher auf ein Plus von 28 Prozent. Ob es operativ ebenso gut gelaufen sei, würden die Auslieferungszahlen zeigen. Die Analysten hätten jedenfalls eine klare Meinung.Im Schnitt würden die von "Bloomberg" befragten Experten mit einem Absatz von rund 448.600 Stromern rechnen. Mit Blick auf die Historie entspräche das einem weiteren Rekord. Erst im Vorquartal sei mit 422.875 Einheiten eine neue Bestmarke erreicht worden. Gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal läge das Wachstum bei soliden 76 Prozent.Für den größten Teil der Verkäufe sollten sich einmal mehr die Einstiegsmodelle verantwortlich zeichnen. Die Prognose für Model 3 und Model Y liege bei etwa 436.730 Einheiten, wobei das Model Y erneut der absatzstärkste Tesla sein werde. Erfreulich sei auch die Entwicklung bei den margenstärkeren, hochpreisigen Modellen S und X. Deren Absatz habe zum Vorquartal um 36 Prozent auf 14.577 Autos zugelegt.Interessierte Anleger warten aufgrund der starken Rally vor einem Einstieg allerdings auf Rücksetzer, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: