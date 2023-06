Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla öffne sein Supercharger-Ladenetz für Elektroautos des Rivalen General Motors (GM). Ab dem kommenden Jahr sollten GM-Kunden Zugang zu den rund 12.000 Ladesäulen von Tesla erhalten, wie der größte US-Autobauer am Donnerstag in Detroit mitgeteilt habe. Teslas Ladetechnik setze sich damit immer mehr durch. Sowohl die Aktien von GM als auch von Tesla hätten nachbörslich deutlich zulegen können.GM-Chefin Mary Barra habe von einem Schritt geschprochen, der die Branche zu einem einheitlichen Ladestandard in Nordamerika bringen könnte.Im Mai habe der E-Auto-Pionier von Starunternehmer Elon Musk bereits eine ähnliche Kooperation mit dem zweitgrößten US-Hersteller Ford beschlossen. Tesla-Chef Elon Musk habe vor Kurzem in einem Interview mit Ford-Chef Jim Farley angekündigt, dass sein Unternehmen Ford bis zum nächsten Jahr Zugang zu seinem Supercharger-Netz gewähren werde.Musk und Farley hätten die Ankündigung während eines Live-Interviews auf Twitter bekannt gegeben, in dem sie darüber diskutiert hätten, wie die nächste Phase der Einführung von Elektrofahrzeugen eingeläutet werden könne. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ihnen, um das Leben unserer Kunden zu verbessern", so Jim Farley, CEO von Ford.Die Aktie von General Motors habe nachbörslich 3,8 Prozent auf 37,20 Dollar zugelegt, die Aktie von Tesla habe sogar gut fünf Prozent auf 246,65 Dollar gewonnen. Tesla setze damit die jüngst gestartete Aufholjagd fort und habe ein neues Sechs-Monatshoch markiert. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben warte nun in Form des 52-Wochenhochs bei 314,67 Dollar. "Der Aktionär" habe die Aktie von Tesla Anfang des Jahres zum Kauf empfohlen. Mittlerweile habe sich das Papier verdoppeln können.Die Aussichten bleiben aber gut, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link