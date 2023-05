NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.05.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Partnerschaft mit Ford - AktiennewsDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) stiegen um 2,5% bzw. 4,5%, nachdem die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und eine Reihe anderer Faktoren bekannt gegeben worden waren., so die Experten von XTB.Ford werde mit Tesla bei Ladeinitiativen für seine aktuellen und zukünftigen Elektroautos zusammenarbeiten.Im Rahmen der von Jim Farley, CEO von Ford, und Elon Musk, CEO von Tesla, angekündigten Vereinbarung würden die derzeitigen Besitzer von Ford-Fahrzeugen ab Anfang nächsten Jahres Zugang zu mehr als 12.000 Tesla-Supercharger-Stationen in den USA und Kanada haben. Außerdem werde erwartet, dass die nächste Generation von Ford-Elektroautos mit einem Ladestecker von Tesla ausgestattet sein werde, mit dem die Supercharger-Stationen ohne Adapter genutzt werden könnten.Auch der Preis für das Aufladen werde voraussichtlich "wettbewerbsfähig auf dem Markt" sein, aber Details dazu würden erst kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben.Deutlich höher falle die Kursrally bei Ford aus, die zudem von einer erhöhten Empfehlung von Jefferies profitiere. Die Analysten der Agentur hätten die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 16 Dollar pro Aktie erhöht. Jefferies habe vor allem auf das gestiegene Vertrauen in die Fähigkeit des Ford-Teams verwiesen, einen Aktionsplan zur Verbesserung der Zielerreichung zu erstellen.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:186,60 EUR -0,52% (31.05.2023, 08:36)