NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

267,48 USD -2,23% (12.09.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Optimismus für die Tesla-Aktie steige auf breiter Front. Bereits am Montag habe eine Hochstufung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley für deutlichen Aufwind gesorgt. Zuletzt habe auch die kanadische Bank RBC ihr "outperform"-Rating bestätigt. Und auch die UBS habe ihr Kursziel angehoben.Kurzfristig werde die Richtung der Tesla-Aktie maßgeblich durch das Angebot und die Nachfrage nach Elektroautos dominiert werden. Gelinge der Durchbruch in Sachen FSD durch die neue KI-Architektur, dürfte dies dem Papier weiteren deutlichen Schwung verleihen. Charttechnisch befinde sich die Tesla-Aktie weiterhin in einer starken Verfassung. Anleger sollten ihre Gewinne weiter laufen lassen. Das nächste Kursziel sei das Juli-Hoch bei 299,29 USD. Gelinge der Sprung darüber, wäre dies ein neues Kaufsignal. Das bisherige Allzeithoch sei Ende 2021 bei 414,50 USD markiert worden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:249,90 EUR +0,22% (13.09.2023, 10:46)