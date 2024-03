NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Oppenheimer:Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit dem Rating "perform" ein.Tesla arbeite mit der Ankündigung geografisch geplanter Preiserhöhungen und Berichten über eine gedrosselte Produktion in China nach Ansicht des Unternehmens daran, so viele Fahrzeuge wie möglich vor Quartalsende auszuliefern und das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu managen, während sich der Schwerpunkt auf die Maximierung der Wertschöpfung pro Fahrzeug und nicht auf das Stückwachstum verlagere. Da Tesla außerdem eine Beschleunigung der FSD-Entwicklung nach umfangreichen Investitionen in die Rechenleistung und eine breitere Einführung von V12 FSD signalisiere, was ein beschleunigtes Systemtraining mit realen Daten ermögliche, sei das Analysehaus der Ansicht, dass das Unternehmen die Voraussetzungen für ein verstärktes softwaregetriebenes Umsatzwachstum schaffe, während es sich auf die Einführung des Model 2 vorbereite. Rusch senke seine Schätzungen und sei der Meinung, dass der Q1-Bericht zu einer endgültigen kurzfristigen Senkung der Schätzungen von Tesla führen könnte.Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer bewertet die Tesla-Aktie mit "perform". (Analyse vom 25.03.2024)