Die Aktie habe seit Jahresbeginn mehr als 35% verloren, während der S&P 500 um fast 22% gesunken sei, ein deutlicher Rückgang nach zwei Jahren mit enormen Zuwächsen. Der zunehmende Wettbewerb auf dem Markt für Elektroautos, Musks Interesse an der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Twitter und die wahrscheinliche Finanzierung der Übernahme mit Tesla-Aktien, die negative Presse rund um das Modell des automatisierten Fahrens von Autos und schließlich die umstrittene Präsentation des Optimus-Roboters seien für den Stimmungseinbruch bei den Aktien des Unternehmens verantwortlich.



Elon Musk habe ein geplantes massives Rückkaufprogramm für Tesla-Aktien im Wert von 5 bis 10 Milliarden Dollar angekündigt, das noch vom Vorstand des Unternehmens genehmigt werden müsse. Der Aktienrückkauf würde bereits im nächsten Jahr stattfinden und könnte die Stimmung rund um die Tesla-Aktie deutlich aufhellen. Normalerweise würden Unternehmen ihre eigenen Aktien zurückkaufen, wenn sie glauben würden, dass sie unterbewertet seien. Laut Musks Ausführungen in einer Telefonkonferenz mit Analysten sei der Vorstand vorläufig mit der Durchführung des Rückkaufs einverstanden und Tesla werde in der Lage sein, in einem rezessiven Umfeld gute Leistungen zu erbringen, was das Programm umso mehr zu einem sinnvollen strategischen Schritt mache. Das Aktienrückkaufprogramm würde im nächsten Jahr beginnen.



Der Milliardär habe sich optimistisch zu den Ergebnissen geäußert und auf die voll ausgelasteten Fabriken und die anhaltend starke Nachfrage nach Elektroautos verwiesen. Er habe auf die schwierigen makroökonomischen Bedingungen in Europa und China hingewiesen, die durch die Krise belastet seien, und sie der immer noch gesunden US-Wirtschaft gegenübergestellt, die Musk zufolge durch die aggressive Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank FED belastet werde, aber der Milliardär erwarte, dass die Banker bald aus dem geldpolitischen Straffungszyklus aussteigen würden.



Musk habe betont, dass Tesla seiner Ansicht nach in der Lage sei, selbst angesichts einer schmerzhaften Rezession eine beträchtliche Menge an Bargeld zu generieren. Der Milliardär habe erklärt, dass Tesla am Ende mehr wert sein werde als Apple und Saudi Aramco zusammen, aber der Weg dorthin werde nicht einfach sein.... habe er gleichzeitig betont, dass seine Prognose nicht die geplante Produktion von Optimus-Robotern einschließe. Tesla müsste seine Marktkapitalisierung um das Achtfache steigern, um den Wert des saudischen und des Silicon-Valley-Riesen von heute zu erreichen. Wenn dies mit einer achtfachen Steigerung der Auslieferungen (und Verkäufe) von Autos einherginge, müsste Tesla ein Volumen von etwa 9 Millionen Autos pro Jahr auf den Markt bringen, was mit der aktuellen Leistung des Volkswagen-Konzerns (8,9 Millionen Auslieferungen im Jahr 2021) vergleichbar sei.



Kombiniere man die Vorhersagen mit Musks Vision von der kürzlich stattgefundenen Konferenz "AI Days", so scheine es, dass nicht Elektroautos, sondern ... humanoide Roboter Tesla helfen würden, seinen Wert zu übertreffen, so Musk selbst, der der Ansicht sei, dass das Verkaufspotenzial von Robotern weitaus größer sei als das von Elektroautos.



Die Präsentation des Tesla-Flaggschiffs ("Optimus") sei jedoch alles andere als ideal verlaufen, um es vorsichtig auszudrücken. In Kommentaren zu der Veranstaltung hätten sich die Fans neuer Technologien empört gezeigt über den Anblick des Roboters, der von mehreren Personen auf die Bühne habe getragen werden müssen und einem klobigen, mit Kabeln verbundenen Gebilde geähnelt habe. Der Tesla Bot habe den Eindruck erweckt, ein zehn Jahre älterer Bruder der beeindruckenden Maschinen von Boston Scientific zu sein. Milliarden von Menschen davon zu überzeugen, die Roboter im Wert von 20.000 Dollar zu kaufen, könnte sich für das Unternehmen als weitaus größere Herausforderung erweisen, als Musk selbst es sich gewünscht hätte, auch wenn die Ergebnisse von Tesla weiterhin beeindruckend seien. Allerdings hätten sie die von Quartal zu Quartal steigenden Erwartungen der Wall Street nicht erfüllen können, da es dem Unternehmen nach einer langen Aufwärtsspirale nicht gelungen sei, die Analysten positiv zu überraschen. (News vom 20.10.2022)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Ein Opfer des eigenen Erfolgs? AktiennewsDer US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat nach der gestrigen Börsensitzung Finanzergebnisse vorgelegt, die die Analysten mit einem verlangsamten Umsatzwachstum enttäuschten, so die Experten von XTB.Der Rückgang der Tesla-Aktien könnte sich auf die allgemeine Stimmung der Aktienindices auswirken, wobei die Aktien vor der Markteröffnung fast 6% verloren hätten.Teslas Ergebnisse in Zahlen:- Umsatz: 21,45 Mrd. Dollar vs. Prognose 21,96 Mrd. Dollar und 13,76 Mrd. Dollar im 2. Quartal 2021- Gewinn pro Aktie (EPS): 1,05 Dollar vs. 0,99 Dollar- Nettogewinn: 3,33 Mrd. Dollar vs. 1,65 Mrd. Dollar im 3. Quartal 2021- Automotive-Umsatz: 18,69 Mrd. Dollar (plus 55% gegenüber dem Vorjahr)- Umsatzkosten: 13,48 Mrd. Dollar vs. 10,52 Mrd. Dollar im 2. Quartal- Auslieferungen: 343.000- Produktion: 365.000Die Auslieferungen von Teslas erstem Lkw, dem in Nevada hergestellten SEMI-Modell, würden im Dezember beginnen. Für den Beginn der Auslieferungen der in den USA besonders beliebten Cybertruck-Pickup-Modelle, die in einer Fabrik in Texas produziert werden sollten, habe das Unternehmen keinen konkreten Termin genannt.Nach Angaben von Tesla habe ein Engpass in der Lieferkette die Ergebnisse geschwächt. Am Ende des Quartals hätten sich mehr als 20.000 Automodelle auf dem Transportweg befunden. Die Führungskräfte des Unternehmens hätten außerdem bekannt gegeben, dass die logistischen Herausforderungen das Management dazu veranlassen würden, eine neue Strategie zur Kostensenkung zu verfolgen. Nach Angaben des Unternehmens würden die großen Liefermengen die Logistikdienste für das Unternehmen teurer und schwieriger zu sichern machen. Tesla beabsichtige, zu einem gleichmäßigeren Auslieferungstempo überzugehen, und laut Management werde die Systematisierung der Logistik die vierteljährlich ausgewiesenen Kosten verbessern.Der Ankündigung des Unternehmens zufolge würden die Wachstumschancen auf dem Markt für Elektroautos in erster Linie durch anhaltende Störungen in der Lieferkette für Batteriepacks begrenzt, "sowohl mittel- als auch langfristig". Das bedeute, dass eine Verbesserung in diesem Bereich nicht am Horizont zu erkennen sei. Teslas Elektroauto-Sparte konkurriere bei der Zellversorgung mit anderen Elektroauto-Herstellern und seiner eigenen Energiespeicher-Sparte".Das Unternehmen habe Rekordwerte bei Betriebsgewinn, Cashflow und Umsatz gemeldet. Letztere seien jedoch um 500 Millionen Dollar hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben, was zu einem Stimmungseinbruch geführt habe. Das Unternehmen gehe davon aus, dass es langfristig eine jährliche Wachstumsrate von 50% bei den Auslieferungen beibehalten werde, aber auch dies habe nicht ausgereicht, um die Rückgänge aufzuhalten.Die Aktien des Unternehmens scheinen extrem empfindlich auf jede Art von negativen Nachrichten zu reagieren, so die Experten von XTB. Den Analysten von Wedbush Securities zufolge beginne der Druck, den von Tesla behaupteten Wert zu "beweisen", auf Musk und seinem Team zu lasten. Viele Anleger würden beginnen trotz der soliden Leistung von Tesla zu glauben, dass die "euphorische Wachstumsphase" des Unternehmens vorbei sei und dass ein Umsatzwachstum von mehreren zehn Prozent den Markt nicht mehr positiv "schockiere".