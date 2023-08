Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

218,95 EUR -0,45% (15.08.2023, 09:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

239,76 USD -1,19% (14.08.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bundeskanzler Olaf Scholz befürworte die Tesla-Pläne für die Erweiterung der Batteriefabrik in Grünheide bei Berlin. Der US-Elektroautohersteller wolle das Werk erweitern, was viele Menschen nicht gut finden würden, habe der Kanzler am Montagabend bei einem Bürgerdialog in Potsdam gesagt. "Ich ehrlicherweise doch."Es gehe auch darum, solche Unternehmen in Deutschland zu binden und den Wohlstand zu halten und auszubauen.Das Vorhaben von Tesla stehe teilweise in der Kritik. Das Brandenburger Landesumweltamts habe das Unternehmen zuletzt angewiesen, die Pläne zu ändern. Die angepeilte Produktion von Batteriezellen in einem neuen Gebäude liege zum Teil in einer Wasserschutzzone, habe die Behörde in einer Stellungnahme mitgeteilt. Das Landesamt für Umwelt habe von unüberwindlichen Hindernissen für eine Teilgenehmigung gesprochen. Nach Ansicht des regionalen Wasserverbands habe der Ausbau zudem deutliche Konsequenzen für das Grundwasser.Tesla wolle sein E-Auto-Werk in Grünheide in Brandenburg ausbauen. Ziel sei nach Angaben des Unternehmens eine Verdoppelung der Produktionskapazität von 500.000 Autos, die bisher noch nicht erreicht sei, auf eine Million Autos im Jahr. Für den Ausbau der Produktion seien 22.500 Beschäftigte geplant. Derzeit würden in Grünheide rund 11.000 Mitarbeiter arbeiten und hochgerechnet etwa 250.000 Fahrzeuge im Jahr herstellen.Die Aktie von Tesla konsolidiere derzeit nach einem bislang extrem starken Jahresverlauf. Der Preiskampf insbesondere in China belaste. "Der Aktionär" sehe das Unternehmen jedoch langfristig gut aufgestellt.Investierte Anleger lassen ihre Gewinne - 99 Prozent seit der Empfehlung des "Aktionär" im Januar dieses Jahres - weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 15.08.2023)Mit Material von dpa-AFX