Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um mehr als ein Drittel eingebrochene Auslieferungszahlen würden die Bank of America (BofA) bei Tesla ein China-Problem vermuten lassen. Im wichtigsten E-Auto-Markt der Welt laufe der Pionier Gefahr, von Wettbewerbern wie BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) angehängt werden, so die Analysten. Die Tesla-Aktie drohe den dritten Verlusttag in Folge einzufahren.In einer am Dienstag vorliegenden Studie schreibe BofA-Analyst John Murphy: "Mit dem Rückgang von 31 Prozent im Monatsvergleich lagen die Tesla-Auslieferungen im Juli auf absoluter Basis deutlich unter dem YTD-Durchschnitt von rund 80.000 und näher an dem Niveau von Anfang 2022." Murphy führe die gestiegenen Auslieferungszahlen der vorangegangenen Monate in erster Linie auf die Preissenkungen beim Model 3 und Model Y zurück.Da der Wettbewerber BYD im Juli 4 Prozent mehr Fahrzeuge als im Vormonat abgesetzt habe, sehe der BofA-Analyst den Tesla-Rückgang nicht durch makroökonomische Faktoren beeinflusst. Gleichzeitig habe Murphy sein "neutral"-Rating und das Kursziel von 300 Dollar für die Aktie der Amerikaner bestätigt.Für die Tesla-Aktionäre komme die Analysten-Notiz zur Unzeit. Erst gestern hätten sie den Abgang des CFO des Unternehmens hinnehmen müssen. Die Papiere des E-Autobauers würden am Dienstag gut ein Prozent leichter notieren. Es drohe der dritte Verlusttag hintereinander.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link