Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.03.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Nur eine Flagge? - ChartanalyseNach dem schwachen Wochenauftakt hat die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) gestern weitere 3,2% auf 187,71 USD abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Tesla-Papiere hätten sich in den ersten sieben Wochen des Jahres 2023 um mehr als 70% verteuert, wodurch im Chart eine V-Erholung herausgebildet worden sei. Dabei seien die Kurse am oberen Ende der Formation in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, in deren Verlauf die 200er Marke am Donnerstag wieder unterboten worden sei. Mit den schwächeren Notierungen (-5,1%) in der laufenden Handelswoche sei die Aktie bislang an der Rückeroberung dieser markanten Hürde gescheitert.Ausblick: Ausgehend vom bisherigen 2023er Jahreshoch - das am 16. Februar bei 217,65 USD markiert worden sei - lasse sich nun ein kurzfristiger Abwärtstrendkanal konstruieren. Nach dem starken 2023er Auftakt könnte die jüngste Konsolidierung daher auch eine Flagge darstellen.Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, müsste die Tesla-Aktie zunächst über die 200er Marke steigen und damit die Kurslücke vom vergangenen Donnerstag vollständig schließen. Darüber wären dann der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal und der Sprung über das Mai-Tief aus dem Vorjahr bei 206,84 USD notwendig. Gelinge der Break, dürfte das Jahreshoch bei 217,65 USD erneut in den Fokus rücken, das zusammen mit der 200-Tage-Linie (aktuell bei 220,11 USD) einen wichtigen Doppelwiderstand bilde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: