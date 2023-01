NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

113,64 USD +5,12% (04.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie: A1CX3T

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie: TL0

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie: TSLA

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach zweistelligen Kursverlusten am Vortag habe sich die Tesla-Aktie zur Wochenmitte wieder berappelt. Allerdings sei es aus diesem Grund noch zu früh, um von einer Entwarnung sprechen zu können.Der US-Elektroautobauer mit seinen zum Jahresanfang vorgestellten Auslieferungszahlen die Markterwartungen verfehlt. Jedoch sei das Unternehmen von Elon Musk damit nicht alleine, auch der Rivale Rivian habe sein Produktionsziel von 25.000 Fahrzeugen für das Jahr 2022 knapp verfehlt. Nachdem die Tesla-Aktie in der Folge am Dienstag um rund 13% gefallen sei, habe sie zur Wochenmitte eine Gegenbewegung gestartet. Der Kurs sei mit dem heutigen Kursgewinn von rd. 5,1% auf 113,64 USD vorerst nicht unter die 100-USD-Marke gerauscht, sondern habe einen Rebound hingelegt. Aus charttechnischer Sicht könne allerdings erst Entwarnung gegeben werden, wenn das Papier die 125-USD-Marke nachhaltig zurückerobert habe.Die heutigen Kursgewinne seien nach dem gestrigen Kurssturz nur ein schwacher Trost. Derzeit dränge sich ein Einstieg aus charttechnischer Sicht noch nicht auf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:107,16 EUR +4,65% (04.01.2023, 22:26)