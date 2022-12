NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

156,80 USD -2,58% (13.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Schicke Autos, schicke Aktie: An der Börse habe Tesla in den vergangenen Jahren eigentlich nur den Weg nach oben gekannt. Die Erfolgsgeschichte, die während der Corona-Krise und der davon getrieben Technologie-Rally noch beschleunigt worden sei, habe in den vergangenen Monaten jedoch einen heftigen Knick bekommen. Mehr als die Hälfte habe der Titel des US-Elektroautobauers in diesem Jahr schon an Wert verloren. Mittlerweile bewege sich der Kurs auf dem niedrigsten Niveau seit zwei Jahren.Sei die Tesla-Aktie vor über einem Jahr in der Spitze noch mehr als 400 USD wert gewesen, sei sie am Vortag erstmals seit November 2020 wieder zeitweise unter die 160-USD-Marke gefallen. Ein Ende des Abwärtsstrudels sei nicht in Sicht: Am Mittwoch sei es weiter bergab gegangen. In diesem Jahr habe es bei der Tesla-Aktie immer wieder zeitweise deutliche Erholungssprünge gegeben, die sich jedoch nie als nachhaltig erwiesen hätten.Bei Tesla sollten Anleger zunächst einmal abwarten. Die Aktie habe deutlichen charttechnischen Schaden erlitten und scheine noch immer ambitioniert bewertet zu sein, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:146,88 EUR -3,02% (14.12.2022, 22:26)