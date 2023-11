Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

208,30 EUR +1,73% (06.11.2023, 13:52)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

219,96 USD +0,66% (03.11.2023, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk sei für seine ambitionierten Ziele bekannt. Diese habe der schrille Tesla-CEO oftmals jedoch nur mit einiger zeitlicher Verzögerung einhalten können. Viele Experten seien sich deshalb auch uneins, ob Tesla 2030 wirklich 20 Millionen Elektroautos produzieren und verkaufen werde. Mit der Entscheidung, ein günstiges Elektroauto zu bauen, habe Tesla jedoch einen ersten wichtigen Schritt getan, dieses Ziel zu erreichen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Verweis auf Insider berichtet habe, rücke der Bau des lange angekündigten 25.000-Euro-Autos immer näher. Ein günstiges E-Auto sei entscheidend, um die zuletzt schwächelnden Auslieferungen wieder anzukurbeln und das langfristige Wachstumsziel von 50 Prozent pro Jahr zu erreichen. Dazu wachse auch der globale Wettbewerb in diesem Preissegment. Die chinesischen Hersteller würden weltweit expandieren, zudem hätten Citroen und Dacia jüngst Stromer vorgestellt, die ab rund 21.000 Euro zu haben seien.Konkret plane Tesla wohl, den Einstiegsstromer in der deutschen Gigafactory in Grünheide zu fertigen. Das solle Musk gegenüber den Mitarbeitern bei einem Besuch des Werks am Freitag mitgeteilt haben. Tesla selbst habe sich gegenüber Reuters nicht zu den Berichten geäußert.Auch auf Tesla würden derzeit wirtschaftliche Sorgen lasten. Jedoch sei die Aktie seit Juli deutlich abverkauft worden und sei damit wieder spannend. Am Montag lege das Papier infolge der News zum Einstiegsstromer deutlich zu - vorbörslich notiere es rund 3 Prozent im Plus. Damit setzt sich der erst gestartete Rebound fort, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: