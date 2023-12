Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe die Neuzulassungen von Fahrzeugen in der Europäischen Union bis Ende November dieses Jahres mehr als verdoppelt. Laut den Daten der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) seien von Januar bis November dieses Jahres 248.601 neue Tesla zugelassen worden, was einem Anstieg von 115,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche.Allein im November seien in der EU 31.394 neue Autos von Tesla zugelassen worden, während der amerikanische Konkurrent Ford ( ISIN US3453708600 WKN 502391 ) einen Rückgang von 20,7 Prozent bei den Zulassungen habe hinnehmen müssen.Auf Platz eins in Europa bleibe weiterhin der deutsche Hersteller Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) mit 231.743 neu zugelassenen Fahrzeugen im letzten Monat, gefolgt von Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ).Warum sei Europa so wichtig: Der Automarkt in der EU wachse rapide. Insgesamt seien im November 885.581 Fahrzeuge zugelassen worden, womit die Zulassungszahl den 16. Monat infolge angestiegen sei.Die Zahlen würden zum einen unterstreichen, dass Teslas Wachstum ungebremst weitergehe. Zum anderen zeige die Verteilung von Benzin-, Hyprid-, und Elektrofahrzeugen, wie viel Marktanteil Tesla beziehungsweise der EV-Sektor noch erobern könne.Tesla befinde sich operativ auf dem richtigen Weg, das würden die jüngsten Auslieferungszahlen aus Europa unterstreichen. Auch die Aktie hat in den letzten Wochen wieder an Fahrt gewonnen und ihre Zwischenkorrektur abgeschlossen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zu Tesla. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link