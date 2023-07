NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Citigroup:Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von 215 auf 278 USD.Er behalte eine konstruktivere Haltung zu den Aktien der US-Automobilhersteller bei, nachdem die US-Bank jüngst eine Umfrage zur Fahrzeugdichte durchgeführt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Michaeli sei der Ansicht, dass GM das überzeugendste Q2-Setup habe. Für die Tesla-Aktien sehe er ein neutrales bis leicht negatives Setup für den Q2-Bericht. Eine überzogene Bewertung mache die Aktie anfällig für ein Quartal, das erneut von Preissenkungen betroffen sein werde, wobei ein Margenrückgang oder auch nur wenig beeindruckende Zahlen die Stimmung trüben könnten. Dem sei aber entgegenzuhalten, dass die Konsensschätzungen nicht aggressiv erscheinen würden und dass das Übertreffen der Q2-Zahlen Raum für eine Aufwärtsrevision der Prognosen lasse.Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Tesla-Aktie bestätigt und das Kursziel von 215 auf 278 USD angehoben. (Analyse vom 12.07.2023)