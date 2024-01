Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

212,45 EUR -1,19% (10.01.2024, 18:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

233,62 USD -0,54% (10.01.2024, 17:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe am Dienstag 2,3 Prozent verloren. Dabei habe die Nachricht belastet, dass der Konzern in den USA aufgrund regulatorischer Vorgaben die Reichweitenangaben seiner Fahrzeuge nach unten korrigieren müsse. Positiv dürften sich dagegen Nachrichten vom Mittwoch auswirken. Demnach könnte der Autobauer einen Nachfrageschub erfahren.Die reduzierten Reichweiten seien offenbar auf ab 2024 neu eingeführte Regularien zurückzuführen. Bereits mehrmals seien die von Tesla angegebenen Kilometerangaben angezweifelt worden. Die Anpassungen würden je nach Modell von rund 11 bis 60 Kilometer reichen. An den tatsächlichen Reichweiten ändere sich damit zwar nichts. Jedoch würden gerade Kunden in den USA aufgrund der großen Distanzen und geringeren Dichte an Ladestationen verstärkt auf die Reichweite achten.Im September habe Tesla in China und einen Monat später in Europa ein überarbeitetes Model 3 auf den Markt gebracht. Die Tesla-Limousine sei nach dem Model Y das gefragteste Modell des E-Autopioniers. Jedoch sei das Model 3 seit seiner Markteinführung 2016 nahezu unverändert geblieben. Das Facelift sei deshalb mehr als überfällig gewesen und habe in China bereits die Verkäufe angetrieben. Wie der Autobauer am Mittwoch auf X (ehemals Twitter) mitgeteilt habe, sei das Update ab sofort auch auf dem US-Markt verfügbar.Die USA seien der mit Abstand wichtigste Markt für Tesla. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres habe der Konzern dort 498.000 Stromer verkauft, was rund 38 Prozent der gesamten Verkäufe in diesem Zeitraum entspreche. Daher werde eine verstärkte Nachfrage nach dem Model 3 dort besonders ins Gewicht fallen und das Absatzwachstum unterstützen. Am Preis ändere sich beim Facelift nichts, das Basismodell mit Heckantrieb starte weiterhin bei 38.990 Dollar, die Long-Range-Variante bei 45.990 Dollar.Die Tesla-Aktie verliere nach Dienstag auch am Mittwoch kurz nach US-Börsenstart leicht und notiere mit rund einem halben Prozent im Minus. Damit notiere das Papier nun knapp oberhalb der 200-Tage-Linie bei 231,00 Dollar.Für spekulativ orientierte Anleger bietet sich auch hier noch eine spannende Trading-Chance, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link