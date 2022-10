XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

217,05 EUR -3,81% (20.10.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,28 USD -6,65% (20.10.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Neues Jahrestief nach den Zahlen - ChartanalyseNach gemischten Quartalszahlen (der Gewinn lag über, die Umsätze jedoch unter den Konsensschätzungen) ist die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) am gestrigen Donnerstag auf ein neues Jahrestief gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tief seien die Papiere kurz nach dem Opening auf 202,00 USD abgerutscht, was den niedrigsten Stand seit dem 17. Juni 2021 bedeutet habe. In Bezug auf das September-Hoch bei 313,80 USD hätten die Kurse damit innerhalb von vier Wochen 35,6% an Wert verloren. Zur Schlussglocke habe die Aktie gestern bei 207,28 USD notiert, wodurch das zwischenzeitliche Tagesminus von 9% zum Handelsende auf 6,6% eingedämmt und das Verlaufstief vom vergangenen Freitag bei 204,16 USD verteidigt worden sei.Ausblick: Die Tesla-Aktie sei nach vier Verlust-Wochen in Folge an bzw. kurzzeitig sogar unter das Niveau der Sommer-Tiefs zurückgefallen und habe dabei ein neues Jahrestief markiert. Damit habe sich das Chartbild wieder deutlich eingetrübt.Das Long-Szenario: Um den laufenden Abwärtstrend umzukehren, müssten die Kurse jetzt zurück über das Juni-Tief bei 208,67 USD und die 2021er Aufwärtstrendgerade steigen, die zugleich als Nackenlinie einer großen SKS-Formation interpretiert werden könne. Oberhalb von 217,00 USD sollte dann die gestrige Abwärtslücke bei 222,04 USD geschlossen werden, bevor das Top vom Dienstag knapp über der kleinen Volumenspitze bei 229,82 USD und das markante Februar-Tief bei 233,31 USD als weitere charttechnische Widerstände zu nennen wären. Angesichts des zuletzt schwachen Verlaufs dürften größere Erholungsimpulse jedoch erst über dem März-Tief im Bereich der 250er Marke und über der 100-Tage-Linie greifbar werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:212,60 EUR +0,35% (21.10.2022, 08:52)