Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

163,34 EUR -0,34% (22.11.2022, 09:18)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

167,87 USD -6,84% (21.11.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.11.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Neues Jahrestief - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) konnte von der Erholung am Gesamtmarkt bislang nicht profitieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Gegenteil: Während der NASDAQ 100 im laufenden vierten Quartal aktuell ein Plus von rund 5,3% vorweisen könne, hätten die Papiere des E-Autobauers seit Ende September 36,7% an Wert verloren. Der Abwärtsdruck habe auch zum Start in die neue Woche angehalten, wobei die Papiere bereits mit dem Opening per Gap-Down bei 175,85 USD ein neues Jahrestief markiert hätten. Im weiteren Verlauf seien die Kurse sogar bis auf 167,54 USD abgerutscht - das sei der niedrigste Stand seit zwei Jahren gewesen. Zum Handelsende habe die Aktie mit einem Minus von 6,8% auf 167,87 USD nur etwas höher notiert.Ausblick: Mit dem schwachen Wochenstart und dem neuen Jahrestief habe sich das Chartbild bei Tesla weiter eingetrübt, zumal die Kurse zum Handelsschluss auch aus dem breiten Abwärtstrendkanal nach unten herausgefallen seien.Das Long-Szenario: Um den intakten Abwärtstrend zu stoppen, müssten die Notierungen zunächst zurück über das Verlaufstief vom 9. November bei 177,12 USD steigen und anschließend die gestrige Abwärtslücke bei 180,19 USD schließen. Innerhalb des Abwärtstrendkanals könnte es dann zu einem Hochlauf an die 200er Marke kommen. Die runde Schwelle habe dabei nicht nur eine symbolische Bedeutung, da auf diesem Niveau zusätzlich das Oktober-Tief bei 198,59 USD und das Top aus der Vorwoche bei 200,82 USD bremsend wirken dürften. Gelinge dort der Re-Break, wäre das Mai-Tief bei 206,84 USD und die 2021er Aufwärtstrendgerade als nächste Widerstände zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: