XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

281,70 EUR -0,18% (30.08.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

277,78 USD -2,47% (30.08.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.08.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Neues August-Tief - ChartanalyseDer US-Elektroautohersteller Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat in der vergangenen Woche den angekündigten Aktiensplit von 3:1 vollzogen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Aktie sei damit zwar optisch günstiger geworden (= ein Drittel des vorherigen Preises), auf den Unternehmenswert habe der Split hingegen keine Auswirkungen, da sich die Anzahl der Aktien gleichzeitig um den Faktor 3 erhöht habe. Geändert hätten sich hingegen die relevanten Marken, denn die Charts seien rückwirkend angepasst worden. Die vielbeachtete 200-Tage-Linie, die den Kursen zuletzt einen Riegel vorgeschoben habe, verlaufe nun bei USD 298,13. Mit der schwächeren Sitzung vom Freitag (-2,7%) und den gestrigen Kursverlusten (-2,5%) sei der langfristige Durchschnitt aber mittlerweile etwas in die Ferne gerückt.Ausblick: Die Tesla-Aktie sei gestern auf ein neues August-Tief zurückgefallen und habe damit strenggenommen ein kleines Doppelhoch vollendet - allerdings nur knapp (Schlusskurs bei USD 277,70), weshalb eine Bestätigung noch ausstehe.Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Notierungen per Endstand über die 200-Tage-Linie steigen und im Anschluss idealerweise auch gleich die runde 300er Marke überwinden. Gelinge dort der Break bzw. (gemessen an der 200-Tage-Linie) der formale Wechsel in den langfristigen Aufwärtstrend, hätten die Papiere - über die August-Tops bei USD 313,58 und USD 314,64 hinweg - Platz bis zum Mai-Hoch bei USD 318,47. Darüber wäre der Weg anschließend frei bis USD 333,33 (= vorheriges 1.000er Level), bevor knapp oberhalb von USD 350,00 die November-Abwärtstrendgerade (obere Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals) bremsend wirken dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:280,55 EUR +1,19% (31.08.2022, 09:12)