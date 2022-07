7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

771,30 EUR +5,79% (21.07.2022, 16:48)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

765,40 EUR +4,73% (21.07.2022, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

778,66 USD +4,87% (21.07.2022, 16:34)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von "halten" auf "Kauf" hoch.Trotz pandemiebedingter Produktionsausfälle in China und anhaltender Lieferketten-Probleme habe Tesla seinen Gewinn im zweiten Quartal fast verdoppeln können. Der Elektroautobauer habe unter dem Strich USD 2,3 Mrd. und damit 98% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient. Analysten hätten mit deutlich weniger Gewinn gerechnet. Den Umsatz habe Tesla um 42% auf USD 16,9 Mrd. gesteigert. Die Quartalszahlen des E-Auto-Pioniers hätten somit neuerlich die Erwartungen der meisten Analysten übertroffen - und zwar recht deutlich.Nicht zuletzt habe der Elektroautobauer seinen Gewinn dank Preiserhöhungen derart gesteigert. Die Preise der Teslas seien gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um sieben Prozent angehoben worden. In den USA verlange Tesla für sein Model Y inzwischen USD 65.990, also gut 30% mehr als zum Serienstart 2021 (!). Das seien die Folgen, wenn hohe Nachfrage auf ein beschränktes Angebot treffe (Stichwort: Lieferketten-"Probleme").Tesla habe trotz der jüngsten Schwierigkeiten von Pandemie über Krieg bis hin zu drohender Konsumzurückhaltung seine Jahresziele bestätigt und sogar eine "rekordbrechende" zweite Jahreshälfte 2022 in Aussicht gestellt.Der Markt sei aus den vergangenen Quartalen gewohnt, dass Tesla meist mit noch besseren Zahlen aufwarten könne als diese ohnehin schon von Analysten und Investoren vorab erwartet worden seien. Ganz besonders überraschend sei dies aber in Bezug auf das zweite Quartal gewesen, zumal Konzernchef Musk im Vorfeld mit seinem offen geäußerten schlechten Gefühl für die globale Konjunktur, in Aussicht gestellten Entlassungen von Mitarbeitern und Kommentaren zu einigen seiner neuen Fabriken, die er als "Milliardengräber" bezeichnet habe, andere Vorgaben habe als "eine "rekordbrechende" zweite Jahreshälfte" geliefert. Wirklich überraschend? Naja, sage Rechberger einmal freundlich gesinnt, dass konsequente, verlässliche Kapitalmarktkommunikation nicht zu den größten Stärken des Genies Musk zähle ...Überraschende Neuigkeiten habe Tesla im Zuge seiner Halbjahreszahlenausweise auch zu seinem Bitcoin-Bestand geliefert: Rund 75% seiner Bestände in der Krypto-"Währung" habe der Konzern zum Quartalsende verkauft, was den Cash-Bestand in der Bilanz um USD 936 Mio. erhöht habe. Tesla habe 2021 rund USD 1,5 Mrd. in Bitcoins investiert, sich aber wenig später schon wieder von einem Teil dessen getrennt.Die hohen Margen Teslas würden natürlich auch von der Konkurrenz nicht unbemerkt bleiben und diese zum Ausbau der eigenen Elektrosparte anregen. Die Mehrheit der namenhaften Automobilhersteller rüste bereits kräftig auf und setze sich ambitionierte Ziele, um auch den immer wichtiger werdenden Emissionsvorgaben gerecht zu werden. So profitiere Tesla zwar vom starken Wachstum des Gesamtmarkts für Elektrofahrzeuge, relativ gesehen würden Tesla aber nach und nach Marktanteile abgegraben.Pandemie, Krieg, Rezessionssorgen hin oder her: Auch im zweiten Quartal 2022 habe Tesla wieder beeindruckende Zahlen liefern und noch dazu die Erwartungen in das zweite Halbjahr weiter nach oben schrauben können. Vor allem unter Berücksichtigung der Hemmnisse, denen die Automobilbranche generell und somit auch Tesla derzeit ausgesetzt sei, sei das Wachstum mehr als beachtlich. Trotz aufholender Mitbewerber sehe Rechberger den Konzern technologisch und (in Bezug auf sein Antriebskonzept) imagemäßig noch deutlich vor der Konkurrenz und auch zukünftig auf dem Wachstumspfad. Dennoch sei Teslas Aktienkurs in den letzten acht Monaten Hand in Hand mit der generellen Entwicklung an der Wachstumstitelbörse Nasdaq massiv zurückgefallen und habe sich zeitweise nahezu halbiert.Aufgrund seiner allgemein, aber insbesondere auch für die Nasdaq optimistischen Sichtweise auf das zweite Halbjahr ändert Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Empfehlung für die Tesla-Aktie nunmehr von "Halten" auf "Kauf". Das Kursziel setze er bei USD 850 fest, wenngleich sich offen gesagt weiterhin nur schwer ein Bewertungsansatz finde, der für einen noch so technologisch fortschrittlichen Konzern ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von deutlich über 60 rechtfertige, zumal der Analyst Tesla nach wie vor primär als Automobilhersteller und nicht als Technologiekonzern ansehe. (Analyse vom 21.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen