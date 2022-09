XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

297,50 EUR -2,44% (16.09.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

303,35 USD -0,13% (16.09.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Pionier habe einen neuen, prominenten Investor. Brad Gerstner, Vorsitzender und CEO von Altimeter Capital, habe am Donnerstag eine neue Position in Tesla bekannt gegeben. Gerstner setze auf den Branchenführer im Zuge des weltweiten Trends zur Elektrifizierung der Automobilbranche.Der viel beachtete Tech-Investor habe in einem Interview mit Scott Wapner von CNBC gesagt, dass er in den letzten zwei Monaten eine neue Beteiligung an dem Elektrofahrzeughersteller aufgebaut habe. "Die Welt bewegt sich jetzt in großem Stil ... sowohl aus geopolitischen als auch aus energiepolitischen Gründen in Richtung Elektrifizierung", habe Gerstner im "Halftime Report" von CNBC gesagt. "Wir haben weltweit nur eine Durchdringung von 8 Prozent mit Elektroautos." Der CEO von Altimeter Capital gehe davon aus, dass der Markt für Elektroautos in den nächsten fünf bis zehn Jahren um 30 bis 40% wachsen werde, unterstützt durch Initiativen von Regierungen auf der ganzen Welt."Wenn man sich Tesla ansieht, hat das Unternehmen 30 % Gewinnspanne. Ihre Konkurrenten erzielen bestenfalls 10 %. Ich denke, sie haben einen weltweiten Vorteil", habe Gerstner gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:302,90 EUR -0,41% (16.09.2022, 22:26)