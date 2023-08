Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe insbesondere in China mit den hiesigen Autobauern BYD, Nio und Co. zu kämpfen. Das habe sich besonders im Juli gezeigt, als die Auslieferungen der im Reich der Mitte produzierten Stromer gegenüber Juni um 31% eingebrochen seien. Der Autobauer habe darauf in fast schon gewohnter Weise mit Rabatten reagiert. Doch bald könnte es einen neuen Wachstumsturbo geben.Wie Insider berichten würden, stehe in China das überarbeitete Model 3 in den Startlöchern. Der Elektroauto-Pionier befinde sich in der Endphase der Produktion von Ausstellungsfahrzeugen. Diese sollten noch im August an die Tesla-Showrooms ausgeliefert werden. Die Massenproduktion werde im September starten und bis Ende des Monats hochgefahren.Die vom Unternehmen nicht bestätigte Nachricht sei gleich in zweierlei Hinsicht erfreulich. Zum einen sei das Model 3 das nach dem Model Y beliebteste Tesla-Modell. Allerdings habe die Nachfrage aufgrund ausbleibender optischer und technischer Neuerungen zuletzt merklich nachgelassen. Dem sollte das Update entgegenwirken. Zum anderen sei der Innenraum des Model 3 überarbeitet und verschlankt worden, was zu niedrigeren Produktionskosten führe.Tesla sei aufgrund seiner hervorragenden Gewinnmargen gut für die laufenden Preiskämpfe gerüstet. Allerdings würden Anleger die schwächeren Renditen nach und nach einkalkulieren, weshalb die Aktie zuletzt weiter nachgegeben habe. Investierte Anleger sollten sich aufgrund der langfristig guten Aussichten aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Stopp zur Absicherung der Gewinne liege bei 195 Euro, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: