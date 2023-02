NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ein neuer Unfall, bei dem ein Tesla -Elektroauto in ein stehendes Feuerwehrfahrzeug gerast sei, rufe US-Aufseher auf den Plan. Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA habe den kalifornischen Elektroautohersteller um mehr Informationen dazu ersucht, habe der Finanzdienst Bloomberg am Montag berichtet. Bei dem Unfall am Wochenende sei der Fahrer des Tesla-Autos gestorben. Ein Insasse sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, wie die örtliche Feuerwehr mitgeteilt habe.Zunächst sei unbekannt geblieben, ob beim Tesla zum Zeitpunkt des Unfalls das Fahrassistenz-System "Autopilot" eingeschaltet gewesen sei. Die NHTSA habe nach früheren Unfällen, bei denen vom Computer gesteuerte Teslas auf stehende Feuerwehrwagen und Ambulanzen mit eingeschalteten Warnleuchten aufgefahren seien, im Jahr 2021 Ermittlungen eingeleitet. Tesla habe kurz darauf die "Autopilot"-Software mit einem Update aktualisiert, das die Erkennung solcher Fahrzeuge verbessern sollte.Vergangene Woche habe Tesla nach wiederum anderen Untersuchungen der NHTSA das Update einer in den USA testweise verfügbaren fortgeschrittenen Version der "Autopilot"-Software mit der Bezeichnung "Full Self-Driving" (komplett selbstfahrend) angekündigt. Entgegen dem Namen mache auch diese Variante einen Tesla nicht zu einem selbstfahrenden Auto, solle jedoch u.a. Ampeln sowie Verkehrsschilder berücksichtigen - und damit durch die Stadt navigieren können. Das Update werde per Funk aufgespielt, werde allerdings formell als Rückruf geführt. Laut der Rückruf-Notiz könnten Autos mit der Version z.B. auf Kreuzungen Stoppschilder missachten und aus Abbiege-Spuren geradeaus fahren.Die Tesla-Aktie habe in den vergangenen Wochen eine starke Aufholjagd hingelegt. Zuletzt sei diese nun aber ins Stocken geraten. Es gelte, den wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie zu knacken. Anleger sollten den Investorentag am 1.März beachten. Hier müsse CEO Elon Musk weitere Pluspunkte sammeln und zeigen, wie er die Produktion seiner Elektroautos ausbauen wolle, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:193,26 EUR -0,41% (21.02.2023, 08:48)