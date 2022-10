XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach weniger als erwarteten Auslieferungen sei die Tesla-Aktie am Montag auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen. Das sei Cathie Wood gerade recht gekommen. Die US-Investorin von Ark Invest habe die Kursschwäche bei Tesla genutzt und zugegriffen. Bei ihrem letzten antizyklischen Tesla-Kauf habe Wood ein ziemlich gutes Timing bewiesen.Ark Investment habe nun exakt 132.213 Tesla-Aktien gekauft. Der Anteil im Ark Innovation belaufe sich aktuell auf 10,6%, was Platz 1 der Holdings bedeute. Platz 2 gehe an Zoom mit 8,4%. Am drittstärksten gewichtete Aktie sei Roku mit 6,8%.Das letzte Mal, als Wood eine Kursschwäche bei Tesla genutzt habe, sei im Juni gewesen. Danach habe die Aktie zur kräftigen Erholung angesetzt und in der Spitze 45% gewonnen.Am Montag sei die Tesla-Aktie um 8% gefallen, nachdem die Auslieferungen im zweiten Quartal unter den Erwartungen gelegen hätten. Tesla habe 343.830 Elektroautos verkauft, was einen Rekordwert bedeute. Die Prognosen hätten jedoch auf 358.000 Auslieferungen gelautet.Das Chartbild der Tesla-Aktie habe sich weiter verschlechtert. Stand jetzt seien neue Tiefs wahrscheinlicher als eine stattliche Gegenbewegung. Vermutlich könne Wood somit bald noch günstiger zugreifen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:252,30 EUR +2,35% (04.10.2022, 10:22)