Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vom jüngsten Tief des Dow Jones von vor drei Wochen habe sich der Leitindex anschließend wieder um rund 8 Prozent nach oben gearbeitet. Mildere Inflationsdaten im Oktober hätten im Wochenverlauf die Hoffnungen der Optimisten auf ein Zinshoch in den USA bestärkt. Das freue insbesondere Anleger, die in Tech-Titel wie Tesla investieren würden. Hier sorge Elon Musk allerdings für neue Probleme.Elon Musk erhitze die Gemüter und stehe schon länger in der Kritik, insbesondere nach seiner Übernahme von Twitter (heute "X"). Die Plattform spüre nach der Aufweichung der Kommunikationsregeln stärker werdenden Gegenwind, da so auch immer mehr Hass und Hetze im Netz dort verbreitet würden.Nun habe der Computer-Riese IBM alle Werbung bei Elon Musks Online-Plattform X gestoppt, nachdem seine Anzeigen neben Nazi-Beiträgen entdeckt worden seien. IBM dulde keine Hassrede und untersuche die "absolut inakzeptable Situation", habe ein Sprecher am Donnerstag mitgeteilt. Der Computer-Konzern habe im Schlussquartal rund eine Millionen Dollar bei X ausgeben wollen, wie die "New York Times" unter Berufung auf interne Nachrichten der Plattform berichtet habe.Musk habe bei X mehr als 160 Millionen Follower. Er habe nach früherer Kritik betont, er habe keine antisemitischen Ansichten. Linda Yaccarino, die CEO des Kurznachrichtendiensts, habe am Donnerstag bei X geschrieben, die Diskriminierung von allen Seiten müsse aufhören.Die neuen Schlagzeilen würden mehr Druck auf Musk ausüben. Auch die Tesla-Aktie sei am gestrigen Donnerstag um 3,8 Prozent abgesackt. Der GD50 bei der 240-Dollar-Marke versperre den Bullen den Weg. Bei der 220-Dollar-Marke verlaufe allerdings auch die wichtige 200-Tage-Linie, die aktuell als Unterstützung fungiere. Aktuell sieht es nicht danach aus, als würden die neuen Vorwürfe die Tesla-Aktie nachhaltig belasten, so Tim Temp von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link