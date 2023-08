Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gerade erst habe das chinesische Finanzportal JRJ berichtet, dass das überarbeitete Tesla Model 3 - auch bekannt als Project Highland - anscheinend in der chinesischen Gigafactory in Shanghai in die Testproduktion gegangen sei. Mit Luxeed, ein Gemeinschaftsprojekt von Huawei und Chery, stehe aber auch direkt Konkurrenz in den Startlöchern.Wie JRJ vor kurzem berichtet habe, solle die Serienfertigung des Tesla Model 3 Highland im nächsten Monat beginnen. Die Auslieferungen in China sollten wohl im Oktober zu einem geschätzten Preis von rund 200.000 Yuan, was bei den aktuellen Wechselkursen etwa 25.000 Euro entspreche, starten.Wie nun "Autobild" berichtet habe, werde zu den scheinbar unzähligen Konkurrenten des Tesla Model 3 bald ein weiteres Elektrofahrzeug aus China hinzukommen. Es sei das Ergebnis der Zusammenarbeit zweier Unternehmen mit beeindruckenden Referenzen, dem Technologieriesen Huawei und dem Automobilkonzern Chery, so "Autobild". Das Modell mit dem Codenamen EH3 werde bald in China vorgestellt und dürfte unter dem Namen Luxeed an den Start gehen.Gerüchten zufolge solle der Luxeed auf der E0X-Architektur basieren, die auch in den Premium-Elektrofahrzeugen Exeed Sterra ES und ET von Chery zum Einsatz kommen werde. Das bedeute, dass er wahrscheinlich einen von CATL stammenden Akku mit einer Reichweite von etwa 700 km (435 Meilen) und zwei Elektromotoren verwenden werde, heiße es in dem Bericht weiter. Der Marktstart in China werde noch im dritten Quartal erwartet. Der Preis solle auf dem Niveau des Tesla 3, möglicherweise leicht darunter, liegen. WKN A0M4W9 ) und Nio , eine von der Regierung geforderte Vereinbarung unterschrieben. Damit solle der Preiskrieg in der Volksrepublik ein Ende haben.Die Aktie von Tesla habe sich seit dem Tief im Januar bei 101,81 Dollar sehr stark entwickelt. Bei knapp 300 Dollar Mitte Juli sei dem Papier aber vorerst die Luft ausgegangen. Insgesamt befinde sich Tesla weiter in einer starken Verfassung. Auch für die laufenden Preiskämpfe sei das Unternehmen gut gerüstet. Seit der Empfehlung des "Aktionär" Mitte Januar habe sich die Aktie mittlerweile mehr als verdoppelt.Anleger lassen die Gewinne laufen, sichern sich aber mit einem Stopp bei 195,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link