Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

140,34 EUR +6,13% (26.01.2023, 08:58)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

144,43 USD +0,38% (25.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.01.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse der UBS:Der E-Autobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) konnte im abgelaufenen vierten Quartal sowohl den Gewinn als auch den Umsatz steigern und die Erwartungen übertreffen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach einem Minus von 65% im vergangenen Handelsjahr seien die Tesla-Papiere im Januar in eine Erholung übergegangen. Dabei hätten die Notierungen bislang 17,3% an Wert zugelegt und seien am Dienstag in der Spitze bis auf 146,50 USD gestiegen. Im Vorfeld der Berichterstattung sei die Aktie gestern zunächst ins Minus gefallen, habe letztlich aber ein kleines Plus von 0,4% über die Ziellinie bringen können.Ausblick: Mit den gestern veröffentlichten Quartalszahlen habe Tesla die Erwartungen übertroffen. Die Aktie habe darauf im nachbörslichen Handel allerdings kaum reagiert.Das Long-Szenario: Um an die Erholung anzuknüpfen, sollten sich die Kurse nun über der Volumenspitze zwischen 140,00 USD und 142,50 USD halten und im Idealfall das bisherige Januar-Top bei 146,50 USD überbieten. Danach könnte ein Anstieg an den GD50 folgen, der aktuell bei 152,24 USD verlaufe. Darüber hätten die Papiere Platz bis in den Bereich um 164,50 USD, wo mit der unteren Begrenzung des Trendkanals, dem November-Tief (166,19 USD) und dem 2020er September-Hoch (167,48 USD) eine größere Barriere warte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: