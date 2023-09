Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe am Sonntag beim Tesla-Chef Elon Musk für den Aufbau einer Gigafactory in der Türkei geworben. Erdogan habe Musk bei einem Treffen im Turkish House, einem Wolkenkratzer in der Nähe der Vereinten Nationen in New York, um den Bau einer Produktionsstätte in seinem Land gebeten. Das habe türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Agency (AA) berichtet.Bislang habe der US-Elektroautobauer seine Produktionswerke in Fremont, Nevada, New York, Shanghai, Berlin und Texas. Eine siebte werde derzeit in Mexiko aufgebaut. Musk wäge derzeit ab, welcher Standort für die nächste Gigafactory am sinnvollsten wäre. Im August habe er bereits Interesse am Aufbau einer Produktionsstätte in Indien bekundet. In Indien sollten aller Voraussicht nach günstige Elektroautos um 25.000 USD gebaut werden. Der Standort für eine neue Tesla-Fabrik solle laut Musk bis Ende des Jahres festgelegt werden.Am Sonntag habe Elon Musk zudem über den neuesten Meilenstein informiert. Wie das US-Unternehmen auf X mitgeteilt habe, habe man 5 Mio. Elektroautos gebaut.Tesla baue seine Produktion Stück für Stück aus, während die deutschen Hersteller wie z.B. Volkswagen noch immer mit dem Transformationsproceß Richtung Elektromobilität kämpfen würden.