Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Erst im August habe Tesla die Kapazität der Gigafactory in Shanghai ausgebaut. Gerüchte um den Bau eines zweiten Tesla-Werks in Asien würden sich aber schon länger halten. Nach einem Videotelefonat des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol mit Elon Musk, sehe Yoon Chancen auf Gigafactory in Südkorea.Wie das Büro des Präsidenten am Mittwoch mitgeteilt habe, habe Yoon den Tesla-CEO auf Südkorea als Standort für eine Gigafactory angesprochen und Musk betrachte das Land als einen der Top-Kandidaten. Eine Entscheidung werde er nach Prüfung der Investitionsbedingungen in den in Frage kommenden Ländern treffen. Wichtig sei hier die Personalqualität, das Technologieniveau und die Produktionsinfrastruktur, so Yoon´s Büro.Auch andere Länder würden sich bereits um den Bau des nächsten Tesla-Werks bemühen. Darunter weitere asiatischen Staaten wie Indien und Indonesien, aber auch Kanada.Asien sei einer der größten Automobilmärkte. Tesla kämpfe aber mit einer sich abschwächenden Nachfrage, wie zuletzt Preissenkungen in China gezeigt hätten. Daher sei der Bau einer neuen Fabrik nicht ohne Risiko. Die Tesla-Aktie habe zuletzt deutlich nachgegeben und die wichtige Unterstützung bei 179,83 USD sei gerissen worden. Kurzfristig seien nochmals niedrigere Kurse möglich. Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben. "Der Aktionär" bevorzuge im Auto-Sektor die Porsche AG-Aktie, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: