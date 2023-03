Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Letzte Woche habe Tesla einen weiteren Investorentag abgehalten. Auf diesem habe CEO Elon Musk unter anderem den Bau eines weiteren Werks in Mexiko angekündigt. In der neuen Gigafactory sollten die Fahrzeuge der nächsten Generation gebaut werden. Bereits 2024 könnten erste Modelle vom Band laufen, wie nun bekannt geworden sei.Das habe Samuel Garcia, Senator des mexikanischen Bundesstaats Nueva León, in dem das neue Werk entstehen solle, angekündigt. Der Autobauer stehe kurz davor die finalen Genehmigungen für den Bau zu erhalten, so Garcia in einem Interview am Montag. Das sei hoffentlich noch in diesem Monat. Der Senator rechne damit, dass die ersten Teslas aus Mexiko im nächsten Jahr verkauft würden.Anleger dürften die ersten Fahrzeuge aus der bis zu fünf Milliarden Dollar teuren Gigafactory mit Spannung erwarten. Wie Elon Musk vergangene Woche mitgeteilt habe, sollten in Mexiko die Fahrzeuge der nächsten Generation produziert werden. Hierbei dürfte es sich um Fahrzeuge auf Basis der neuen E-Plattform handeln. Bei diesen sollten die Produktionskosten um bis zu 50 Prozent geringer ausfallen. Das würde dem Autobauer, der erst gestern wieder Rabatte in bestimmten Regionen eingeführt habe, weiteren Spielraum bei der Preisgestaltung seiner Fahrzeuge geben. Damit könnte der Druck auf die Konkurrenz nochmals gesteigert werden.Bisher handle es sich bei der neuen Generation allerdings noch um Zukunftsmusik. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass es bei Tesla bei angekündigten Projekten zu Verzögerungen komme. Stichwort: Cybertruck.Bereits investierte Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten einen Ausbruch über die 200-Tage-Linie bei aktuell 220,36 Dollar abwarten. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link