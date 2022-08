Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

867,80 EUR +1,52% (09.08.2022, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

889,10 EUR +2,22% (08.08.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

871,27 USD +0,78% (08.08.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Auf der jährlichen Aktionärsversammlung "Cyber Roundup" vergangene Woche habe Elon Musk noch einmal die positive Entwicklung von Teslas Fahrerassistenzsystem, genannt Full Self-Driving (FSD) Beta, bekräftigt. Darüber hinaus habe der Visionäre CEO zehn bis zwölf neue Gigafactories angekündigt."Wir sind jetzt bei über 40 Millionen Meilen und ich vermute, dass wir in diesem Jahr weit über 100 Millionen Meilen haben werden", so der Tesla-Chef. Tesla sei "noch immer" auf dem besten Weg, die FSD-Beta in diesem Jahr in Nordamerika flächendeckend einzuführen, habe Elon Musk auf der jährlichen Aktionärsversammlung angekündigt. Das sei eine Ansage, schließlich setze Tesla als einer der wenigen Elektroauto-Hersteller nur auf den Einsatz von Kameras, während die meisten anderen Hersteller auf Kameras plus Lidar setzen würden."Es ist sicherlich eine riskante Herangehensweise, weil Musk meint, dass Kameras alleine mit den entsprechenden Algorithmen ausreichen. Und mittel- bzw. langfristig wird er sicher recht behalten. Schon in der Vergangenheit sahen wir, dass Algorithmen - wie beispielsweise bei Videokompressionen oder in der KI - wichtiger für den Fortschritt waren, als verbesserte Hardware. Und das gilt bei autonomen Fahren ganz besonders", habe Zukunftsforscher Mario Herger gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Der Tesla-Chef wolle darüber hinaus in den kommenden Jahren "mindestens 10 oder 12 Gigafabriken" bauen. "Damit will Elon Musk nicht nur um die ungebrochene Nachfrage nach Model.3 und Y befriedigen, sondern um auch in die unteren Preissegmente einzudringen. Und dabei wird er es schaffen wird, eine Profitmarge zu erwirtschaften, die heute für viele nur ein unerreichter Traum ist", so Herger.Fundamental bleibe die Story intakt. Tesla bleibe der Trendsetter unter den E-Autobauern. Wichtig: Musk müsse mit seinem Team in Sachen autonomes Fahren liefern, um die ambitionierte Börsenbewertung zu untermauern. Denn nur so könne die Vision von der Robotaxi-Flotte in die Tat umgesetzt werden. Das Break der wichtigen 200-Tage-Linie sei vorerst gescheitert. Als Support diene jetzt die 100-Tage-Linie bei 830,81 Dollar. (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: