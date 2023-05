Börsenplätze Tesla-Aktie:



175,00 EUR +1,73% (26.05.2023, 15:37)



184,47 USD +0,86% (25.05.2023)



US88160R1014



A1CX3T



TL0



TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ford habe eine Vereinbarung mit Tesla getroffen, um seinen Kunden Zugang zum Tesla Supercharger-Netzwerk zu ermöglichen. Ab nächstem Jahr könnten Ford-Fahrzeuge an 12.000 Superchargern in Nordamerika aufgeladen werden. Ab 2025 würden neue Fahrzeuge bereits über die Tesla-Ladekapazität verfügen. Damit eröffne sich für den E-Auto-Pionier eine neue Einnahmequelle.Diese Partnerschaft mache Ford zum ersten großen Automobilhersteller, der den nordamerikanischen Ladestandard von Tesla übernehme. Kunden würden dadurch Zugang zu einem großen und zuverlässigen Netzwerk von Ladestationen erhalten, was ein Hauptanliegen für Elektrofahrzeugkäufer sei.Jim Farley, CEO von Ford, habe sich begeistert über die Zusammenarbeit und geäußert und das Ziel betont, das Leben der Kunden zu verbessern. Elon Musk habe die Partnerschaft als Unterstützung für die Beschleunigung der Elektromobilität bezeichnet.Um die Supercharger nutzen zu können, müssten Ford-Kunden neben einem Software-Update auch eine Zahlung vornehmen. Die Kosten für die Ladeadapter seien nicht genau genannt worden, sollten aber nicht erheblich sein.Mit den zusätzlichen Einnahmen durch die Infrastruktur-Nutzung von Wettbewerbern eröffne Tesla sich einen weiteren Einkommensstrom. Der Deal mit Ford dürfte nicht der einzige bleiben."Der Aktionär" bleibt bullish für die Tesla-Aktie, so Michael Diertl. (Analyse vom 26.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link