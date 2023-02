Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,76 EUR +1,21% (07.02.2023, 15:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,76 USD +2,52% (06.02.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroauto-Pioniers habe ein nahezu perfektes Comeback hingelegt. Die Zahlen für das vierte Quartal seien zwar kein Ausreißer nach oben gewesen, aber im Großen und Ganzen hätten diese im Rahmen der Erwartungen gelegen. Positiv habe der Markt die Tatsache interpretiert, dass durch die letzten Preissenkungen in China sowie in den USA die Bestellungen im Anschluss stark zugelegt hätten.Darüber hinaus habe Tesla seine Investitionen für die nächsten Jahre nach oben geschraubt. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgegangen sei, wolle Tesla 2024 und 2025 rund sieben bis neun Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion stecken. Die Summe liege rund eine Milliarde über den bisherigen Angaben. Grund dafür könnte unter anderem der Bau einer neuen Giga-Factory in Mexico sein.Aus charttechnischer Sicht kristallisiere sich nach dem jüngsten Run das nächste charttechnische Signalmuster heraus. "Nach dem fulminanten Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends am 23.01.2023, dem anschließenden erfolgreichen Re-Test und dem Opening-Gap vom 26.01.2023, kommt der Kursverlauf nun abermals an eine immens wichtige charttechnische Marke. Diese verläuft punktgenau bei 198,92 US-Dollar. Dieses Niveau entspricht einer seit geraumer Zeit als Richtungsweiser fungierenden charttechnischen Horizontallinie. Bricht der Chart durch diese hindurch, dann könnte die 200-Tage-Linie bei rund 229 US-Dollar das nächste kurzfristige Ziel werden", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt."Schafft die Tesla-Aktie diesen Outbreak nicht, dann findet sich der Kurs wohl recht schnell wieder bei 179,83 wieder. Aktuell tendiert der Trendfolge-Indikator MACD steil nach oben. Zudem signalisiert die Slow-Stochastik ein kurzfristiges Kaufsignal. Sie ist allerdings auch sehr knapp überkauft. Damit verdichten sich die Zeichen, dass die 198,92 US-Dollar zum kurzfristigen "Zünglein an der Waage" werden. Ein Überschreiten dieser Marke wäre ein gewisser Befreiungsschlag. Ein Scheitern würde aus der aktuell noch anhaltenden Euphorie schnell wieder Tristesse werden lassen", ergänze Martin Utschneider.Der Preiskampf in der E-Mobility-Szene sei eröffnet. Was die Margen angehe, so sollte Tesla aufgrund seiner Kostenstruktur die Phase des Preisverfalls weitaus besser meistern als die Konkurrenz. Positiver Nebeneffekt der Preissenkungen: In China und auch in den USA seien die Bestellungen in den letzten Wochen rapide in die Höhe gegangen. Aus charttechnischer Sicht jedenfalls habe sich das Papier wieder deutlich erholt. Jetzt gelte es, die wichtige 200-Tage-Linie zu knacken. Schaffe die Aktie das Break nicht, wäre ein Rücksetzer bis auf 179,83 Dollar möglich. (Analyse vom 07.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link