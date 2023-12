Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei auf ein neues Monatshoch angestiegen und habe damit das nächste Kaufsignal generiert. Die nächste Aufwärtsbewegung mit starkem Potenzial dürfte damit eingeläutet sein.Bereits am Mittwoch habe die Tesla-Aktie einen Turnaround hingelegt, nachdem die FED offiziell das Zins-Top verkündet und damit die Renditen der US-Staatsanleihen auf Talfahrt geschickt habe. Auch am Tag darauf seien die Renditen weiter gefallen, wodurch die Opportunitätskosten für Aktien deutlich zurückgegangen seien und der Kurs von Tesla um fast 5% angestiegen sei. Dadurch sei die Aktie am Donnerstag nicht nur über die obere Flaggenbegrenzung ausgebrochen, sondern habe sogar das Dezember-Hoch bei 252,75 USD zwischenzeitlich überwunden und damit ein Kaufsignal erzeugt. Zudem habe das Papier den Handelstag auch über der Flaggenbegrenzung abgeschlossen, was die Wahrscheinlichkeit für einen Fehlausbruch deutlich reduziere.Die Bullen dürften das Ruder nun wieder an sich gerissen haben und sollten den Kurs weiter nach oben treiben können. Die ersten Zwischenziele seien das Oktober-Hoch bei 268,94 USD und das November-Hoch bei 278,90 USD. Diese seien allerdings wahrscheinlich keine großen Hürden. Erst der doppelte Widerstand bestehend aus dem Jahreshoch bei 299,29 USD und der kurz darauf folgenden 300-USD-Marke könnten für die nächste Konsolidierung oder Zwischenkorrektur sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: