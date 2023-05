unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Noch im letzten Jahr hätten Kunden bei der Bestellung eines neuen Tesla mit Lieferzeiten von mehreren Monaten rechnen müssen. Mit dem Hochfahren der Produktion hätten sich die Wartezeiten gegen Jahresende jedoch merklich verkürzt. Der US-Elektroautobauer habe darauf mit den viel diskutierten Preissenkungen reagiert. Diese würden Wirkung zeigen.Im letzten Jahr habe Tesla die Produktionskapazitäten deutlich ausgebaut. Neben den neu eröffneten Gigafactorys in Grünheide und Austin sei auch das chinesische Werk in Shanghai deutlich ausgebaut worden. Der gestiegene Output habe sich dann gegen Ende letzten Jahres bemerkbar gemacht. So sei nicht nur der Auftragsbestand von über 470.000 Einheiten im Juli auf 74.000 Einheiten im Dezember zusammengeschrumpft. Auch die Wartezeiten für ein neues Modell hätten sich in einigen Regionen auf nur eine Woche reduziert.Die Folge seien zahlreiche Rabatte gewesen. Angefangen in China im Oktober, seien 2023 in allen wichtigen Märkten mehrere Preissenkungen gefolgt. Die Nachfrage sei in Folge der niedrigeren Preise gestiegen, was sich nicht nur an dem Rekord bei den Auslieferungen im ersten Quartal gezeigt habe. Aber auch die Wartezeiten würden wieder länger, wie Piper Sandler bemerke.In der jüngsten Studie habe die Investmentbank die gestiegenen Wartezeiten speziell für das Model Y auf dem US-Markt als bullishes Zeichen gewertet. Laut Analyst Alexander Potter würden diese auf eine gestiegene Nachfrage nach dem Modells hindeuten, das für rund 15% der Tesla-Absätze verantwortlich sei. Auch daher bleibe der Experte bullish für den Autobauer und rate mit einem Kursziel von 280 USD zum Kauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU