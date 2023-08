Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla stehe aufgrund seines Fahrerassistenzsystems namens Autopilot unter erhöhter Aufsicht von Bundesregulierungsbehörden. Die Ermittler würden Aufklärung darüber verlangen, ob der Elektroautohersteller es den Fahrern erleichtert habe, die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Die Aktie zeige sich davon bislang unbeeindruckt.Die amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) habe auf ihrer Website erklärt, dass Tesla "eine Autopilot-Konfiguration eingeführt hat, die es Fahrern ermöglicht, ihre Fahrzeuge über längere Zeiträume mit Autopilot zu betreiben, ohne dass Autopilot den Fahrer dazu auffordert, Drehmoment auf das Lenkrad auszuüben."Die Behörde habe Tesla am 26. Juli postalisch mitgeteilt, die Gegebenheiten zu bis zum 25. August zu erklären. Die NHTSA möchte wissen, ob die Möglichkeit bestehe, dass die Aufmerksamkeit des Fahrer beeinflusst werde. Die Behörde habe in einem zweiten am Dienstag veröffentlichten Dokument bestätigt, dass das von Elon Musk geleitete Unternehmen eine vertrauliche Antwort rechtzeitig eingereicht habe, um diese Frist einzuhalten.Die Website von Tesla weise darauf hin, dass die Autopilot-Software "für die Verwendung durch einen vollständig aufmerksamen Fahrer gedacht ist, der seine Hände am Lenkrad hat und bereit ist, jederzeit die Kontrolle zu übernehmen."Die Untersuchung sei aufgrund von fast einem Dutzend Kollisionen mit Erstresponder-Fahrzeugen und Tesla-Modellen eingeleitet worden, bei denen vermutet werde, dass die Autopilot-Software aktiviert gewesen sei.Tesla bewege sich auf einem schmalen Grat zwischen zwischen bahnbrechender Innovation und Sammelklage. Sicherlich werde das Autopilot-System noch mehr Zeit brauchen. Doch schaffe es das Unternehmen, selbst fahrende Autos ohne vorherige Kollateralschäden in Serie zu bringen, wäre das bahnbrechend."Der Aktionär" bleibt bullish, so Michael Diertl. (Analyse vom 30.08.2023)