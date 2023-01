NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

122,40 USD -0,94% (13.01.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.01.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Tesla habe über Nacht die Preise für viele seiner Fahrzeuge in Nordamerika und Europa gesenkt, je nach Modell um 6 bis 20%. Die Preissenkungen würden die US-Preise für die meisten Tesla-Modelle unter den Schwellenwert des Internal Revenue Service bringen, um sich für die Steuergutschrift des Inflation Reduction Act in Höhe von 7.500 Dollar zu qualifizieren. Das "beispiellose Ausmaß und der globale Umfang" der Preissenkungen würden jedoch auch den Nachfragedruck angesichts eines sich verschlechternden globalen makroökonomischen Umfelds und des wachsenden Wettbewerbs bei Elektrofahrzeugen widerspiegeln, so Rosner.Der Analyst sehe in den Preissenkungen einen "mutigen, offensiven Schritt, der das Volumenwachstum von Tesla sichert" und die Konkurrenten in "große Schwierigkeiten" bringe. Es zeige auch Teslas "erhebliche Preismacht und Kostenüberlegenheit", habe Rosner geschrieben. Er sei der Meinung, dass die Preissenkungen "die Kürzung sein könnten, die alle Kürzungen beendet" und dazu beitrage, Teslas Schätzungen für 2023 "auf ein Niveau zurückzusetzen, bei dem jedes weitere Risiko nach oben gerichtet wäre."Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, bewertet die Tesla-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 250,00 USD. (Analyse vom 13.01.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:111,12 EUR -1,68% (16.01.2023, 11:03)