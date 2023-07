Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,40 EUR +1,72% (27.07.2023, 11:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

264,35 USD -0,35% (26.07.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.07.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Preissenkungen bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) zeigen Wirkung: Der Elektroautobauer hat im zweiten Quartal mit fast 25 Mrd. Dollar einen Rekordumsatz eingefahren - ein Plus von 47 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Darunter habe erwartungsgemäß die Profitabilität gelitten: Der Gewinn sei lediglich um 20 Prozent auf 2,7 Mrd. Dollar vorangekommen. Die operative Marge sei im dritten Quartal in Folge zurückgegangen, und zwar auf 9,6 Prozent.Von CEO Elon Musks vollmundigem Versprechen, dass die fortgeschrittene Version von Teslas Assistenzsystem Autopilot bis Jahresende ein Fahrzeug besser als ein Mensch steuern könnte, hätten sich Börsianer nicht ablenken lassen. Kein Wunder: Im Conference Call habe der Milliardär eingeschränkt, dass das nicht bedeute, dass die Software auch von den Regulierern zugelassen werde.Kurzfristig die vielleicht noch größere Enttäuschung seien die Entwicklungen rund um den Cybertruck. Zunächst habe Tesla gemeldet, dass Tesla nach zwei Jahren Verzögerung den ersten Elektro-Pickup in seinem Werk in Austin baue, was Anleger schon auf den Beginn der Serienfertigung habe spekulieren lassen. Im Call habe Musk klargestellt, dass es noch eine Vorversion des Fahrzeugs gewesen sei. Zudem seien Fragen zum Preis unbeantwortet geblieben.Damit ist klar: Auch wenn wir seit einiger Zeit falsch liegen, führt kein Weg daran vorbei, Tesla weiterhin auf der "Short"-Liste zu führen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: