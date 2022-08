Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

904,90 EUR +0,04% (17.08.2022, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

911,50 EUR +0,66% (16.08.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

920,75 USD -0,78% (16.08.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tech-Milliardär Elon Musk habe getwittert, dass er den britischen Fußballclub Manchester United kaufen wolle. "Außerdem kaufe ich Manchester United. Gern geschehen", habe der 51-Jährige in der Nacht zum Mittwoch in dem sozialen Netzwerk geschrieben. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob der Multimilliardär seine Ankündigung ernst gemeint habe.Vor seinem ManU-Tweet habe Musk getwittert: "Um es klarzustellen, ich unterstütze die linke Hälfte der Republikanischen Partei und die rechte Hälfte der Demokratischen Partei." Musks Ankündigung zum möglichen Kauf des Fußballvereins habe bereits in den ersten anderthalb Stunden über 180.000 "Gefällt-mir"-Angaben geerntet.Musk sei Stunden später auf Twitter gefragt worden, ob er den Kauf ernst meine. Nein, so Musk. "Ich kaufe keinen Sportklub." Die Übernahmegeschichte sei ein alter Witz auf Twitter.Manchester United sei an der New Yorker Börse notiert und komme aktuell auf eine Marktkapitalisierung von zwei Milliarden Dollar. Der Verein sei historisch schlecht in die Saison gestartet: Nach zwei Spielen belege ManU mit null Punkten den letzten Platz der Premiere League.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: