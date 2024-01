NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.01.2024/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities bewerten die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit dem Votum "outperform".Wedbush stelle fest, dass Elon Musk auf X, früher bekannt als Twitter, auf eine Unterhaltung über seine Eigentumsverhältnisse bei Tesla reagiert habe, die über Nacht einen Feuersturm ausgelöst habe. Musk habe in einem Posting geschrieben: "Ich fühle mich unwohl dabei, Tesla zu einem führenden Unternehmen im Bereich KI und Robotik zu machen, ohne ca. 25% der Stimmrechte zu besitzen."Musk besitze derzeit etwa 13% von Tesla und habe vor einigen Jahren nach dem Verkauf von Aktien zur Finanzierung des 44 Mrd. USD teuren X-Kaufs etwa 22% von Tesla besessen. Wedbush räume ein, dass das Hin und Her zwischen Musk und Tesla bei einem so wichtigen Thema wie X alles andere als ideal für die Investorengemeinschaft rund um Tesla sei und für Ablenkung und wahrscheinlich einen gewissen Verkaufsdruck am Dienstagmorgen sorge.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Tesla-Aktie mit "outperform" ein. Das Kursziel laute 350,00 USD. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:204,05 EUR +1,24% (16.01.2024, 16:14)