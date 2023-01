Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

118,04 EUR +0,55% (20.01.2023, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

127,17 USD -1,25% (19.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei Tesla hätten die Anleger nach dem Minus am Vortag am Donnerstag einen weiteren Kursverlust von 1,3 Prozent hinnehmen müssen. Im Prozess zu Betrugsvorwürfen von Anlegern gegen Unternehmenschef Elon Musk habe am Mittwoch ein Anwalt des Tech-Milliardärs fehlerhafte Angaben in folgenschweren Tweets von Musk im Sommer 2018 eingeräumt.Dies sei jedoch nur eine unglückliche Wortwahl unter Zeitdruck und kein Betrugsversuch gewesen, habe er betont.In dem Verfahren gehe es um Mitteilungen (Tweets) Musks im Kurznachrichtendienst Twitter von August 2018 mit der überstürzten Ankündigung, er wolle die Elektroauto-Firma von der Börse nehmen und habe die Finanzierung dafür gesichert. Später habe sich herausgestellt, dass es keine festen Zusagen von Investoren gegeben habe. Die Anleger würden darauf ihre Sammelklage gegen Musk und Teslas Verwaltungsrat stützen.Die Tweets hätten Musk und Tesla bereits heftigen Ärger eingebrockt. Der 51-Jährige und das Unternehmen hätten nach Ermittlungen der Börsenaufsicht SEC wegen Irreführung von Anlegern Strafen von jeweils 20 Millionen Dollar gezahlt. Außerdem habe Musk den Vorsitz im Verwaltungsrat aufgeben müssen und sich verpflichtet, potenziell kursrelevante Tweets von Tesla absegnen zu lassen.Anleger sollten die Tesla-Aktie auf der Watchlist haben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link