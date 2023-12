NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

235,29 USD -2,00% (01.12.2023, 16:10)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.12.2023/ac/a/n)



Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen die Empfehlung für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit "overweight".Nachdem Tesla im Zusammenhang mit den ersten Auslieferungen seines neuen Cybertrucks eine Veranstaltung abgehalten habe, prognostiziere Morgan Stanley 50 Auslieferungen des Lkw im Geschäftsjahr 2023, gefolgt von 30.000 Einheiten im Geschäftsjahr 2024 und 78.000 Einheiten im Geschäftsjahr 2025.Ein Teil von Teslas Markenattraktivität und Entwicklungsphilosophie bestehe darin, verschiedene "Moonshot"-Projekte wie diesen "aufregenden avantgardistischen "Kunst-Lkw'" zu verwirklichen, aber das Unternehmen sehe es als wertvoll an, "die Tatsache zu relativieren", dass Cybertruck bis 2025 weniger als 5% der Tesla-Einnahmen und eher 0% des Gewinns ausmachen werde. Das Unternehmen gehe zwar davon aus, dass Cybertruck in großen Mengen hergestellt werde, glaube aber, dass das Unternehmen die Serienproduktion absichtlich einschränken werde, um die Knappheit aufrechtzuerhalten und die Unternehmensressourcen auf profitablere Produkte zu konzentrieren.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Tesla weiterhin mit "overweight". Das Kursziel verbleibe bei 380 USD. (Analyse vom 01.12.2023)